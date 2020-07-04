Son dakika: Beklenen gün geldi! Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılıyor...

KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 290 dönüm arsa üzerine kuruldu. Koşuyolu dahil olmak üzere bütün alan şehir hastanesi olarak planlandı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin toplam kapalı alanı 302 bin metrekare, yatak kapasitesi ise bin 105. Planlanan yatak kapasitesi ilk olarak bin 72'ydi. Kapasite daha sonra bin 105'e çıkarıldı.

Hastanede poliklinik sayısı 210, ayrıca 43 tane ameliyathaneye sahip, 25 adet de diyaliz yatağı mevcut...