Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "asker uğurlama" uyarısı! "Görüntüler rahatsızlık verici, izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin sağlık turizmindeki hedefine bu hastane ile birlikte daha da yaklaştığını söyledi. Cumuhrbaşkanı Erdoğan, Covid-19'un devam ettiğini hatırlattı çok önemli uyarılarda bulundu. Asker eğlencelerinde yaşanan görüntülere de değinen Erdoğan, Vali Ali Yerlikaya'ya talimat verdiğini söyledi.