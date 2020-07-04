Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan Sakarya'daki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildi." denildi.

NE OLMUŞTU?

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Son dakika görüntüleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Son dakika: Sakarya Hendek'te hava fişek fabrikasındaki patlamanın ortaya çıkardığı yıkım görüntülendi! Patlamada kaybolanları arama çalışmaları sürüyor