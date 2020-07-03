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Son dakika görüntüleri: 'da havai fişek fabrikasında patlama

Son dakika gelen bilgilere göre 'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamalar kent genelinden duyuldu. Fabrika alevlere teslim olurken, bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Olay yerinden ilk görüntüler ise ajanslara düştü. İşte son dakika haberinin detayları ve fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 12:44
Son dakika görüntüleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

'da havai fişek fabrikasında art arda patlamalar yaşandı.

Son dakika görüntüleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Patlama Kocaeli, ve Düzce'de birçok yerden duyuldu.

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Son dakika görüntüleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Fabrikada patlamaların hala sürdüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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Son dakika görüntüleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

AMBULANS VE İTFAİYELER

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ölü ya da yaralı bilgisi henüz bulunmuyor.

Son dakika görüntüleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı.

Son dakika görüntüleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor.

Son dakika görüntüleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

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