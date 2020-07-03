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Son dakika görüntüleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama
Son dakika gelen bilgilere göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamalar kent genelinden duyuldu. Fabrika alevlere teslim olurken, bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Olay yerinden ilk görüntüler ise ajanslara düştü. İşte son dakika haberinin detayları ve fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 03.07.2020
12:20
Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
12:44
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