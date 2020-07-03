Son dakika: Havai fişek patlamasına ilişkin Hendek Belediye Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Sakarya'dan bilgilere göre; kentte faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında art arda şiddetli patlamalar gerçekleşti. Patlamalar kent genelinden duyuldu. Fabrika alevlere teslim olurken, bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Henüz ölü ve yaralı bilgisi ise paylaşılmadı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu A haber canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Babaoğlu, fabrikada 150'ye yakın çalışanın olduğunu ifade etti.