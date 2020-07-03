Son dakika: Havai fişek patlamasına ilişkin Hendek Belediye Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:42
02:16
00:13
06:37
00:24
Fatih'te trafikte tartıştığı kişiye silah çeken kişi kamerada | Video 03.07.2020 | 10:56
03:16
Büyük usta Kemal Sunal'ın hayatı... Çok özledik | Video 03.07.2020 | 10:52
01:51
00:41
01:49
Sosyal mesafeyi yok saydılar! Minibüs değil koronabüs! | Video 03.07.2020 | 10:22
01:12
04:06
00:32
00:32
01:43
Bakan Albayrak'tan Katar ziyareti değerlendirmesi | Video 03.07.2020 | 01:32
05:56
01:28
Photoshoplu Haliç fotoğrafına jet yalanlama | Video 02.07.2020 | 21:43
00:45
Başkan Erdoğan, Katar caddelerinde Türk Bayrakları ile karşılandı | Video 02.07.2020 | 20:11
03:14
Son dakika! 2 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 02.07.2020 | 19:53
02:47
Kurutulan ‘Bataklık’tan yeni görüntüler | Video 02.07.2020 | 18:49
Son dakika haberi: Sakarya'dan bilgilere göre; kentte faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında art arda şiddetli patlamalar gerçekleşti. Patlamalar kent genelinden duyuldu. Fabrika alevlere teslim olurken, bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Henüz ölü ve yaralı bilgisi ise paylaşılmadı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu A haber canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Babaoğlu, fabrikada 150'ye yakın çalışanın olduğunu ifade etti.