Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Temmuz tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1086 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi ise hayatını kaybetti.

"VAKA SAYILARIMIZDA AZALMA SÜRÜYOR"

Bakan Koca vakaları paylaştığı mesajında; "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" dedi.

Son dakika! 6 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor" | Video

"SON GÜNDE ORTALAMA VAKA SAYISININ ARTTIĞI ŞEHİRLER..."

Bakan Koca, dün vakaları paylaştığı mesajında, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil." ifadesini kullanmıştı.