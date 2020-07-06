Video Haber Son dakika! 6 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor" | Video

Son dakika! 6 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor" | Video

Son dakika! 6 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı.
06.07.2020 | 20:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İngiltere'nin başkenti Londra'da akılalmaz görüntü: Patlayan su borusu şehri göle çevirdi | Video 01:02
İngiltere'nin başkenti Londra'da akılalmaz görüntü: Patlayan su borusu şehri göle çevirdi | Video 06.07.2020 | 22:59
Son dakika! 6 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. Vaka sayılarımızda azalma sürüyor | Video 04:02
Son dakika! 6 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor" | Video 06.07.2020 | 20:49
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e tarihi ayar! | Video 02:18
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e tarihi ayar! | Video 06.07.2020 | 20:50
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Gelibolu'daki yangına ilişkin açıklama | Video 05:25
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Gelibolu'daki yangına ilişkin açıklama | Video 06.07.2020 | 19:57
İYİ Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler | Video 01:07
İYİ Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler | Video 06.07.2020 | 19:30
Muğla Bodrum'daki kaptansız zodyak bot kabusu kamerada | Video 03:17
Muğla Bodrum'daki kaptansız zodyak bot kabusu kamerada | Video 06.07.2020 | 17:44
Adana'da işçilerden CHP'ye pankart tepkisi | Video 02:08
Adana'da işçilerden CHP'ye pankart tepkisi | Video 06.07.2020 | 17:15
Son Dakika: İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'un skandal hakaretlerine tepkiler büyüyor | Video 02:41
Son Dakika: İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'un skandal hakaretlerine tepkiler büyüyor | Video 06.07.2020 | 17:22
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB Temsicisi Josep Borrell'e sürpriz hediye | Video 00:59
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB Temsicisi Josep Borrell'e sürpriz hediye | Video 06.07.2020 | 17:00
Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB'ye çok sert mesaj AB Türkiye aleyhinde karar alırsa... | Video 04:51
Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB'ye çok sert mesaj "AB Türkiye aleyhinde karar alırsa..." | Video 06.07.2020 | 16:54
Son dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video 02:58
Son dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video 06.07.2020 | 16:04
Mavi Balina'dan sonra yeni tehlike: Mavi Bebek oyunu dehşet saçıyor | Video 02:26
Mavi Balina'dan sonra yeni tehlike: Mavi Bebek oyunu dehşet saçıyor | Video 06.07.2020 | 15:42
Son Dakika Haberi: MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! 27 sanık için istenen hapis cezaları belli oldu | Video 01:23
Son Dakika Haberi: MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! 27 sanık için istenen hapis cezaları belli oldu | Video 06.07.2020 | 15:07
Son dakika: Müge Anlı'da Levent Karaduman cinayetinde şok gözaltı! Canlı yayında o görüntüleri... | Video 04:50
Son dakika: Müge Anlı'da Levent Karaduman cinayetinde şok gözaltı! Canlı yayında o görüntüleri... | Video 06.07.2020 | 15:03
Müge Anlı'da İkranur Tirsi'nin ölümü hakkında şok açıklama! Adam gelmiş oraya... | Video 05:04
Müge Anlı'da İkranur Tirsi'nin ölümü hakkında şok açıklama! "Adam gelmiş oraya..." | Video 06.07.2020 | 12:47
Son dakika: İstanbul Şile'de skandal görüntüler! Vatandaşların susuzluk çilesi... | Video 07:07
Son dakika: İstanbul Şile'de skandal görüntüler! Vatandaşların susuzluk çilesi... | Video 06.07.2020 | 12:17
İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal hakaretler Tek tek alır, uygun yerlerine... | Video 00:16
İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal hakaretler "Tek tek alır, uygun yerlerine..." | Video 06.07.2020 | 10:01
Son Dakika Haberi: İstanbul'da 4 kadın 1 adamı feci şekilde dövdü! Olay anında vatandaşlar... | Video 01:13
Son Dakika Haberi: İstanbul'da 4 kadın 1 adamı feci şekilde dövdü! Olay anında vatandaşlar... | Video 06.07.2020 | 09:31
Son Dakika Haberi: Sakarya Hendek'teki patlama ile ilgili flaş gözaltı kararı! | Video 02:41
Son Dakika Haberi: Sakarya Hendek'teki patlama ile ilgili flaş gözaltı kararı! | Video 06.07.2020 | 09:20
TRT EBA TV izle! 6 Temmuz Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (6 Temmuz Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın | Video 06.07.2020 | 07:34

Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.

"VAKA SAYILARIMIZDA AZALMA SÜRÜYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?"

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA