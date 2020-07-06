Son dakika İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Alabaylar Çetesi çökertildi...

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

BAKAN SOYLU BÖYLE DUYURDU:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesine" bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu...

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NE OLMUŞTU?

26 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Alabaylar Çetesi'ne mensup olan kişilere yönelik dev bir operasyon başlatmıiş, 94 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve bu örgütüne üye olmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından aranan şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Uşak, Adana ve Muğla'da, toplam 89 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 15 kilo skunk, 5 bin ecstasy uyuşturucu hap, uyuşturucu özelliği bulunan 20 hap, yarım litre amonyak çözeltisi, ruhsatsız 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 177 fişek, 2 sustalı bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirildi. 74 kişi gözaltına alınmıştı.



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