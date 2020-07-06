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: 90'lara döndü! Bidonu alan su kuyruğuna girdi!

haberi: 'un ilçesinde 60 saatten fazla süre ile su verilmeyen mahalle ve köyler olduğu ortaya çıktı. Bazı mahallelerde ise gün aşırı suların kesilmesi vatandaşları çileden çıkardı. Yaz aylarında daha fazla ikamet edilen ilçede vatandaşlar bidonlarını alarak kuyruğa girdi. 1994 öncesi İstanbulluların susuzluk nedeniyle tankerlerle getirilen suları bidonlarla evine götürdüğü günleri anımsatan görüntülere AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank da yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 12:26 Son Güncelleme: 6.7.2020 12:37 ABONE OL
Son dakika: İstanbul 90'lara döndü! Bidonu alan su kuyruğuna girdi!

Şu günlerde yazlıkçıların akın ettiği, 'un turizm olarak en hareketli ilçelerinden olan 'de su sorunu patlak verdi. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. Bölgede ikamet edenler koronavirüsün de kol gezdiği dönemde su kesintilerine ses yükseltti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda İBB ve İSKİ'ye isyan bayrağı açıldı.

Son dakika: İstanbul 90'lara döndü! Bidonu alan su kuyruğuna girdi!

1990'LARA DÖNÜŞ BAŞLADI

CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin göreve gelmesi sonrası Riva Deresi, Haliç, Aydos Ormanı Gölü gibi birçok yerde su kirliliği ortaya çıkarken, İSKİ'nin su kesintileri de ayrı bir sorun olarak göza çarpıyor. İstanbul'da yazlıkçı akınına uğrayan 'de su kesintileri sonrası 1990'lı yılları andıran görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika: İstanbul 90'lara döndü! Bidonu alan su kuyruğuna girdi!

BİDONLARLA SU KUYRUĞU

İBB istiraki İSKİ'nin su kesintilerine çözüm üretememesi sonrası vatandaş çareyi taşıma suyla değirmen döndürmekte buldu. Bidonlarla tankerin önünde kuyruğa giren vatandaşlar sırayla su aldı.

NURETTİN SÖZEN DÖNEMİ AKILLARA GELDİ

1994'ten önce CHP'li Nurettin Sözen'in Büyükşehir Belediye Başkanı, Ergün Göknel'in İSKİ Genel Müdürü olduğu dönemde, İstanbullular su için kuyruklara giriyor, birbirini eziyordu.

Son dakika: İstanbul 90'lara döndü! Bidonu alan su kuyruğuna girdi!

AK PARTİLİ ŞENOCAK'TAN TEPKİ

'deki vatandaşların çilesine kayıtsız kalamayan AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, dikkat çeken kareler paylaştı. Şenocak, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

CHP'li İBB'den tarihi hizmet.

Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş...

(Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!

Son dakika: İstanbul 90'lara döndü! Bidonu alan su kuyruğuna girdi!

VARANK'TAN 'DARK'LI GÖNDERME

'deki içler acısı manzaraya kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank oldu. Varank, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Varank şu ifadeleri kullandı:

Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış.

Olay 'da geçiyor.

Son dakika: İstanbul Şile'de skandal görüntüler! Vatandaşların susuzluk çilesi... | Video

DARK (İstanbul)
Yıl: 2020
Tür: Dram
IMDB: 0,0

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler...

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Son dakika: İstanbul 90'lara döndü! Bidonu alan su kuyruğuna girdi!
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