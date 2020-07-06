Son dakika: İstanbul 90'lara döndü! Bidonu alan su kuyruğuna girdi!

Şu günlerde yazlıkçıların akın ettiği, İstanbul'un turizm olarak en hareketli ilçelerinden olan Şile'de su sorunu patlak verdi. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. Bölgede ikamet edenler koronavirüsün de kol gezdiği dönemde su kesintilerine ses yükseltti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda İBB ve İSKİ'ye isyan bayrağı açıldı.
1990'LARA DÖNÜŞ BAŞLADI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göreve gelmesi sonrası Riva Deresi, Haliç, Aydos Ormanı Gölü gibi birçok yerde su kirliliği ortaya çıkarken, İSKİ'nin su kesintileri de ayrı bir sorun olarak göza çarpıyor. İstanbul'da yazlıkçı akınına uğrayan Şile'de su kesintileri sonrası 1990'lı yılları andıran görüntüler ortaya çıktı.
BİDONLARLA SU KUYRUĞU
İBB istiraki İSKİ'nin su kesintilerine çözüm üretememesi sonrası vatandaş çareyi taşıma suyla değirmen döndürmekte buldu. Bidonlarla tankerin önünde kuyruğa giren vatandaşlar sırayla su aldı.
NURETTİN SÖZEN DÖNEMİ AKILLARA GELDİ
1994'ten önce CHP'li Nurettin Sözen'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ergün Göknel'in İSKİ Genel Müdürü olduğu dönemde, İstanbullular su için kuyruklara giriyor, birbirini eziyordu.
AK PARTİLİ ŞENOCAK'TAN TEPKİ
Şile'deki vatandaşların çilesine kayıtsız kalamayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, dikkat çeken kareler paylaştı. Şenocak, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:
CHP'li İBB'den tarihi hizmet.
Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş...
(Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!
VARANK'TAN 'DARK'LI GÖNDERME
Şile'deki içler acısı manzaraya kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank oldu. Varank, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
Varank şu ifadeleri kullandı:
Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış.
Olay İstanbul'da geçiyor.
Son dakika: İstanbul Şile'de skandal görüntüler! Vatandaşların susuzluk çilesi... | Video
DARK (İstanbul)
Yıl: 2020
Tür: Dram
IMDB: 0,0
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler...