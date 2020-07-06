Son dakika: İstanbul 90'lara döndü! Bidonu alan su kuyruğuna girdi!

Şu günlerde yazlıkçıların akın ettiği, İstanbul'un turizm olarak en hareketli ilçelerinden olan Şile'de su sorunu patlak verdi. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. Bölgede ikamet edenler koronavirüsün de kol gezdiği dönemde su kesintilerine ses yükseltti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda İBB ve İSKİ'ye isyan bayrağı açıldı.