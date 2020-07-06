Video Haber Son dakika: İstanbul Şile'de skandal görüntüler! Vatandaşların susuzluk çilesi... | Video

Son dakika: İstanbul Şile'de skandal görüntüler! Vatandaşların susuzluk çilesi... | Video

Son dakika: İstanbul Şile'de skandal görüntüler! Vatandaşların susuzluk çilesi... | Video
06.07.2020 | 12:17

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Son Dakika Haberi... İstanbul Şile'de susuzluk sebebiyle mahalleleri dolaşan İSKİ su tankerinin su dağıtması vatandaşları isyan ettirdi.

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