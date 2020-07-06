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: 'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden son kişinin kimliği de belli oldu

: 'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasının palamasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti. Son kişinin kimliği de bugün belli oldu. Hayatını kaybeden 7'nci kişinin Ramazan Kor olduğu tespit edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 10:50 Son Güncelleme: 6.7.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden son kişinin kimliği de belli oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 6 kişinin kimliği belirlenirken, yaşamını yitiren 7'nci kişinin de Ramazan Kor olduğu tespit edildi.

Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş yaşamını yitirirken, yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7'nci kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kor'un, 1 yıldır Akyazı'da yaşadığı, cenazesinin Çorum'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

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Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden son kişinin kimliği de belli oldu
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