CHP'li İmamoğlu, reklam uğruna tarihi hiçe sayan bir iş daha yaptı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan İSKİ çalışmaları nedeniyle nostaljik T3 Kadıköy-Moda Tramvay hattının raylarını söktü.

NOSTALJİK TRAMVAY GİTTİ...

İSKİ'nin çalışmalarının bitmesiyle sökülen raylar yerine monte edildi. Ancak, nostaljik tramvayın görüntüsü değiştirildi.

TARİHİ TRAMVAYA İMZA!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzasının yer verildiği tramvayların rengi de değiştirildi.

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TARİHİ GÖRÜNTÜ GİTTİ!

Yolcu taşıma hizmetinden daha çok İstanbul'a kattığı nostalji ile dolaşan tarihi kırmızı renk yerine beyaz renk tercih edildi.

ESKİ TRAMVAYLAR FOLYOLANARAK...

Araçların yüzeyindeki eski folyo ve boyalar yok edildi. Tramvaylar 'İstanbul senin' sloganı yazılı folyolarla kaplanarak tekrar hizmete sunuldu.