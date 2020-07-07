Son dakika: Şile halkı isyan etti: Tuvalete banyoya gidemiyoruz"

Şile'de birkaç gündür iddiaya göre bazı mahalle ve köylere su verilmiyor. Ayrıca hemen hemen her mahallede gün aşırı olmak üzere su kesintileri yaşanıyor. Şile halkı çareyi İSKİ'nin su tankerinden bidonlara su doldurmakta veya damacana ile su satın almakta buldu. Sularının akmamasından şikayetçi olan halk, çamaşır ve bulaşık yıkayamadıklarını belirtti. Vatandaşların evlerinde ve bahçelerinde kullanmak üzere taşıyarak getirdikleri içi su dolu damacana ve bidonların olduğu görüldü. Öte yandan Şile halkı sularının ne zaman akmaya başlayacağını bilmediklerini, kendilerine açıklama yapılmadığını iddia etti. Şile'de musluklardan su akmaması ve vatandaşların kuyruğa girerek doldurdukları bidonlardaki suyu kullanması, 1990'lı yıllardaki ve önceki yıllardaki İstanbul'u akıllara getirdi. Şileli vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda İBB'ye tepkilerini dile getirdi.

İstanbul Şile'deki susuzluk ve su taşıma çilesi isyan ettirdi "Torunlarım su olmadığı için..." | Video