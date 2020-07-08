Hayırlı gelinin marifetli işleri

İBB, 31 Ağustos'a kadar 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruşa yolculuk yapılacak hatları, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak açıkladı. Ancak bu yeni ücretlendirmeden sadece Üsküdar-Beşiktaş, Beşiktaş-Kabataş hatlarını kullanan vatandaşlar yararlanamadı.

Bu noktadaki hatlarda aslan payı ise Dentur Avrasya'nın. Ücretin güncellenmesini gündeme taşıyan İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem dedetaş, Dentur Avrasya'nın sahibi CHP İBB Meclis üyesi Nurkal dedetaş'ın gelini.





Marifetli genel müdürün eşi Barış dedetaş ise 2012'de kurulan Matesis Denizcilik'in sahibi. Gemi mühendisi de olan Sinem dedetaş, genel müdür olunca ortaklarından olduğu şirketin yönetiminden ayrıldı. Matesis, Dentur Avrasya için çok özel yolcu nekneleri tasarladı. Gelin dedetaş'ın tasarladığı 8 tekne de iki yıldır Üsküdar-Beşiktaş-Kabataş hattında Dentur Avrasya bünyesinde çalışıyor. Hayırlı gelin Sinem dedetaş'a Turyol'da tekne çalıştıran esnaf da büyük tepki gösterdi.

İBB Şehit Hatları' iskelerinin yanında Dentur Avrasya gibi alternatif ulaşım hizmeti veren Turyol'un 60 tekne işletmecisi, 5 kuruşluk ücretten dolayı yolcunun Şehir Hatları'nı tercih edeceğine dikkat çekti. Gemi sahipleri, "Pandemiden sonra yolcu sayımız 50 binlerden 15 binlere kadar düşmüştü. Bu uygulama Dentur Avrasya'nın taşıma yaptığı hatlarda neden uygulanmıyor.

5 kuruşa Kadıköy-Eminönü'ne giden yolcu için Beşiktaş-Üsküdar hattında yolculuk yapanlara neden uygulanmıyor" diyerek tepkisini gösterdi.





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Turyol esnafının "Bizi batırıyorsunuz" diyerek Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuru da sonuçsuz kaldı. Genel Müdür dedetaş'la görüşen ancak sonuç alamayan tekne sahipleri, "Pandemiden dolayı yolcu sayımızda yüzde 70-80'lere varan düşüşler oldu. Bu sektörden fiili çalışan 500, dolaylı 3 bin kişi ekmek yiyor. Deniz yolculuğunun dolaylı olarak 2 bin kişi ekmek yiyor. Genel Müdür dedetaş bize, 'Biz yolcuyu denize çekmek istiyoruz. Deniz trafiğini arttırmak istiyoruz' karşılığını verdi.

Biz de kendisine, 'O zaman bu indirimi bütün hatlarda neden uygulamıyorsunuz. Örneğin Beşiktaş-Kabataş-Üsküdar hattında bu uygulama neden yok' dediğimizde, 'Elimde yeteri sayıda gemi yok' karşılığını verdi. Oysa şehir hatlarının 28 gemisi var. Bir indirim yapılacaksa bu deniz trafiğinin tamamına uygulanmalı. Bir hattı muaf tutarsanız şaibeleri de beraberinde getirirsiniz" diye konuştular.



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