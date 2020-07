Can Ataklı’dan yeni bombalar! CHP'liler için ne hazin bir durum...

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Korkusuz Gazetesi ve TELE1 yorumcusu Can Ataklı bu kez CHP'yi bombaladı.

Can Ataklı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden attığı tweetinde, İBB Genel Sekreterliği'ne Can Akın Çağlar'ın getirilmesi ile ilgili "CHP'liler için ne hazin bir durum. 25 yılda İBB Genel sekreteri olabilecek bir kişi bile yetiştirememişler. Bu göreve de mecburen son kullanma tarihi dolan bir AKP bürokratını getirmişler. Bir an önce siyaset okulu açıp adam yetiştirmeleri gerek" dedi.

"BÖYLE BİR ÇAPSIZLIK İSTANBUL'A YAKIŞMIYOR"

Bilindiği gibi Ataklı, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmadığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstermişti. İmamoğlu'nu iş bilmezlikle suçlayan Ataklı, "Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor. Hep edebiyat.. İş kardeşim... İcraat" demişti.

Can Ataklı konuşmasının tamamında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bahanesi yok bu işin, İBB'nin burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik... Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin. Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez. Cumhurbaşkanlığı hayalleri görenler varsa da kusura bakmasın ama olmaz. O yolu yapacaktın. Lamı cimi yok. Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenlerin dışında bir tane beğenen var mı acaba. Ben daha icraat görmedim kardeşim. Hakikaten görmedim. Ne düzeldi? AKP durmadan geçitleri donatıyordu, sen ne yapıyorsun? İstanbul senindir'den var mı başka bir şeyin? Ne demekse o.. Hep edebiyat.. İş kardeşim... İcraat..."

Can Ataklı, daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun Tele1 kanalına reklam vermesi ardından özür sayılabilecek açıklamalarda bulunmuştu.