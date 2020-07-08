Son dakika: AK Parti'den çok çarpıcı Ayasofya açıklaması! 15 Temmuz'da ibadete açılacak mı?

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: 'den çok çarpıcı açıklaması! 15 Temmuz'da ibadete açılacak mı?

haberi: Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." dedi. Kurtulmuş, gündeme dair diğer konularda da dikkat çeken ifadeler kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 14:22 Son Güncelleme: 8.7.2020 14:28 ABONE OL
Son dakika: AK Parti'den flaş Ayasofya açıklaması! 15 Temmuz'da açılacak mı?

haberi: Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." dedi.

Son dakika: AK Parti'den flaş Ayasofya açıklaması! 15 Temmuz'da açılacak mı?

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Kurtulmuş, Ayasofya'nın yargı süreci ve 15 Temmuz'da açılabilme ihtimalini değerlendirdi.

"AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.

Son dakika: AK Parti'den flaş Ayasofya açıklaması! 15 Temmuz'da açılacak mı?

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BAŞARI İLE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.

Son dakika: AK Parti'den flaş Ayasofya açıklaması! 15 Temmuz'da açılacak mı?

MUHALEFETE ANKET YANITI

Biz de kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

KONGRE AÇIKLAMASI

2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.

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Son dakika: AK Parti'den çok çarpıcı Ayasofya açıklaması! 15 Temmuz'da ibadete açılacak mı?
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