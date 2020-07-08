Son dakika: AK Parti'den çok çarpıcı Ayasofya açıklaması! 15 Temmuz'da ibadete açılacak mı?

MUHALEFETE ANKET YANITI

Biz de kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

KONGRE AÇIKLAMASI

2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.