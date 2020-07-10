Son Dakika: Ayasofya için tarihi gün! Danıştay'ın Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? | Video

Son Dakika Haberi... Ayasofya'nın yeniden ibadet açılması ile ilgili Danıştay'ın verdiği karar bugün açıklanıyor! Danıştay'în aysofya'nın cami olarak yendien ibadete açılaması başvurusu ile ilgili verdiği karar bugün saat 16:30 açıklanacak!