Video Haber Son Dakika Haberi: Danıştay'dan tarihi Ayasofya kararı: Ayasofya ibadete açılıyor | Video

Son Dakika Haberi: Danıştay'dan tarihi Ayasofya kararı: Ayasofya ibadete açılıyor | Video

Son Dakika Haberi: Danıştay'dan tarihi Ayasofya kararı: Ayasofya ibadete açılıyor | Video
10.07.2020 | 16:08

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