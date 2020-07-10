Son Dakika Haberi: Danıştay'dan tarihi Ayasofya kararı: Ayasofya ibadete açılıyor | Video
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Son dakika... Danıştay Aysofya'yı ibadete kapatarak müze haline getirmesi kararını iptal etti.