Son Dakika: Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası 'Ayasofya Camii' önünde sevinç gösterileri | Video
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Son dakika haberi... Türkiye'de milyonlarca Müslümanın gözü Ayasofya'nın müzeye çevrildiği kararın kaldırılması beklenen Danıştay kararındaydı. Karar açıklandı ve Ayasofya resmen ibadete açılıyor. Danıştay'ın tarihi kararı sonrası 'Ayasofya Camii' önünde bekleyen vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.