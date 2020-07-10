Video Haber Son dakika: Avukat Mehmet Sarı'dan flaş Ayasofya açıklaması "Çok önemli bir gün" | Video

Son dakika: Avukat Mehmet Sarı'dan flaş Ayasofya açıklaması "Çok önemli bir gün" | Video

Son dakika: Avukat Mehmet Sarı'dan flaş Ayasofya açıklaması
10.07.2020 | 16:25

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Türkiye'de milyonlarca müslümanın gözü Ayasofya'nın müzeye çevrildiği kararın kaldırılması beklenen Danıştay kararındaydı. Karar açıklandı ve Ayasofya resmen ibadete açılıyor. Nefeslerin tutulduğu karar saat 16.00 itibarıyla açıkladı ve Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı kabul ederek Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını onayladı. Avukat Mehmet Sarı' Danıştay'dan tarihi Ayasofya kararını canlı yayaında yorumladı...

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