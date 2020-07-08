Son dakika haberi: Bir rezalet görüntü daha ortaya çıktı! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar

Son dakika haberleri... Dün, 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan genç kızın videosunun ortaya çıkmasının ardından bugün de bir başka skandal görüntü ortaya çıktı. Mehmet Kızılçınar isimli bir şahıs, 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğa sigara içirdiği anları Instagram hesabından paylaştı. Skandal görüntüler, sosyal medya platformlarında hızlı bir şekilde yayılırken tepkilerin de ardı arkası kesilmedi. Rezil görüntülere adeta isyan eden vatandaşlar, #MehmetKızılçınarTutuklansın etiketi ile tepki gösterdi.

İşte, o skandal görüntüler ve son dakika haberinin detayları;