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haberi: Bir rezalet görüntü daha ortaya çıktı! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar

Türkiye, dün sosyal medyada yayılan skandal görüntüleri konuşurken bir başka infial yaratan video da bugün ortaya çıktı. Edinilen bilgisine göre, 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük bir erkek çocuğa 'babası' olduğu iddia edilen Mehmet Kızılçınar isimli bir şahıs tarafından zorla sigara içirilmeye çalışıldı. Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada ‘MehmetKızılçınarTutuklansın’ paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti. İşte, son dakika haberinin detayları ve rezalet görüntüler...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 14:15 Son Güncelleme: 8.7.2020 14:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Bir rezalet görüntü daha ortaya çıktı! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar

haberleri... Dün, 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan genç kızın videosunun ortaya çıkmasının ardından bugün de bir başka skandal görüntü ortaya çıktı. Mehmet Kızılçınar isimli bir şahıs, 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğa sigara içirdiği anları Instagram hesabından paylaştı. Skandal görüntüler, sosyal medya platformlarında hızlı bir şekilde yayılırken tepkilerin de ardı arkası kesilmedi. Rezil görüntülere adeta isyan eden vatandaşlar, #MehmetKızılçınarTutuklansın etiketi ile tepki gösterdi.

İşte, o skandal görüntüler ve son dakika haberinin detayları;

Son dakika haberi: Bir rezalet görüntü daha ortaya çıktı! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar

Mardin Kızıltepe'de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada 'MehmetKızılçınarTutuklansın' paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

Son dakika: Bir skandal görüntü daha! Bu kez babası içirdi! 2 yaşındaki çocuğa zorla sigara içirdiler | Video

Son dakika haberi: Bir rezalet görüntü daha ortaya çıktı! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar

Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken 'geleceğin keşi' şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.

Son dakika haberi: Bir rezalet görüntü daha ortaya çıktı! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar
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Son dakika haberi: Bir rezalet görüntü daha ortaya çıktı! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar
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