Video Haber Son dakika: Bir skandal görüntü daha! Bu kez babası içirdi! 2 yaşındaki çocuğa zorla sigara içirdiler | Video

Son dakika: Bir skandal görüntü daha! Bu kez babası içirdi! 2 yaşındaki çocuğa zorla sigara içirdiler | Video

Son dakika: Bir skandal görüntü daha! Bu kez babası içirdi! 2 yaşındaki çocuğa zorla sigara içirdiler | Video
08.07.2020 | 14:09

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Son dakika haberi: Türkiye, dün sosyal medyada yayılan skandal sigara içirme görüntülerini konuşurken bir başka infial yaratan video daha ortaya çıktı. Edinilen son dakika bilgisine göre, 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük bir erkek çocuğa 'babası' olduğu iddia edilen Mehmet Kızılçınar isimli bir şahıs tarafından zorla sigara içirilmeye çalışıldı. Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada ‘MehmetKızılçınarTutuklansın’ paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti. İşte, son dakika haberinin detayları ve skandal görüntüler...

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