Milyonlarca doları tek işlemde kaçırdılar!

FETÖ'nün
önde gelen isimlerinden
ve en önemli
finansörlerinden olan, örgütte
"Kervancı Ali" lakabıyla bilinen Ali
Katırcıoğlu hakkında hazırlanan
MASAK raporları, Türkiye'den
FETÖ'ye kaçırdığı paraları gün
yüzüne çıkardı. Raporlarda,
kendileri de yurtdışına kaçan
Katırcıoğlu ailesinin, bir günde
milyonlarca doları Güney Afrika
ve ABD'deki hesaplarına geçirdiği
gözler önüne serildi.
FETÖ'nün finans merkezi Kaynak
Holding ortaklarından olan Ali
Katırcıoğlu'nun sahibi olduğu maden,
enerji, elektrik ve yapı alanında faaliyet
gösteren şirketlerine, 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından mahkeme
kararıyla kayyum atandı. Katırcıoğlu
ile eşi Necla, oğulları Mustafa Talat
ve Abdullah Katırcıoğlu ve torunlarından
bazıları yurtdışına kaçtı.
Kızı Fatma Nuray Demircan, damadı
Mehmet Demircan ile şirket ortağı ve
yöneticisi toplam 8 kişiye FETÖ'nün
finans yapılanmasına yönelik soruşturma
kapsamında dava açıldı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki
dava dosyasında yer alan Mali Suçları
Araştırma Kurulu (MASAK) raporları
firari ailenin kaçırdığı malları gün
yüzüne çıkardı. İşte MASAK raporundaki
çarpıcı tespitlerden bazıları;
2015'te toplamda 18 milyon
dolar Ali Katırcıoğlu hesabından
Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun Güney
Afrika'daki bir banka hesabına tek
işlemde gönderildi.
FETÖ'nün illegal montaj tapelerini
hazırlayan ABD New Jersey'deki
Everest Production'a 16 Temmuz
2012'de 1.5 milyon dolar para transferi
yapıldı.