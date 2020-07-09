Milyonlarca doları tek işlemde kaçırdılar!

FETÖ'nünönde gelen isimlerindenve en önemlifinansörlerinden olan, örgütte"Kervancı Ali" lakabıyla bilinen AliKatırcıoğlu hakkında hazırlananMASAK raporları, Türkiye'denFETÖ'ye kaçırdığı paraları günyüzüne çıkardı. Raporlarda,kendileri de yurtdışına kaçanKatırcıoğlu ailesinin, bir gündemilyonlarca doları Güney Afrikave ABD'deki hesaplarına geçirdiğigözler önüne serildi.FETÖ'nün finans merkezi KaynakHolding ortaklarından olan AliKatırcıoğlu'nun sahibi olduğu maden,enerji, elektrik ve yapı alanında faaliyetgösteren şirketlerine, 15 Temmuzdarbe girişiminin ardından mahkemekararıyla kayyum atandı. Katırcıoğluile eşi Necla, oğulları Mustafa Talatve Abdullah Katırcıoğlu ve torunlarındanbazıları yurtdışına kaçtı.Kızı Fatma Nuray Demircan, damadıMehmet Demircan ile şirket ortağı veyöneticisi toplam 8 kişiye FETÖ'nünfinans yapılanmasına yönelik soruşturmakapsamında dava açıldı.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindekidava dosyasında yer alan Mali SuçlarıAraştırma Kurulu (MASAK) raporlarıfirari ailenin kaçırdığı malları günyüzüne çıkardı. İşte MASAK raporundakiçarpıcı tespitlerden bazıları;2015'te toplamda 18 milyondolar Ali Katırcıoğlu hesabındanMustafa Talat Katırcıoğlu'nun GüneyAfrika'daki bir banka hesabına tekişlemde gönderildi.FETÖ'nün illegal montaj tapelerinihazırlayan ABD New Jersey'dekiEverest Production'a 16 Temmuz2012'de 1.5 milyon dolar para transferiyapıldı.