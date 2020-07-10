Ayasofya'da ibadete açılma kararı sonrasında ilk ezan heyecanı...

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayasofya'nın 86 yıl sonra özgürleştiği karar ile Ayasofya'da okunan ikindi ezanı coşkuyla karşılandı. TV'ler canlı yayınlarken bölgede bulunan vatandaşlar da Ayasofya önünde toplanarak ezanı birlikte dinledi.

Son dakika: Ayasofya'da Danıştay'ın kararı sonrası ilk ezan canlı yayınlandı | Video

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