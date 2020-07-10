Son dakika: Ayasofya'da Danıştay'ın kararı sonrası ilk ezan canlı yayınlandı | Video

Son dakika haberi: Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. 86 yıl sonra Ayasofya'da ilk kez ezan okundu.