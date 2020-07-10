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! Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararının ardından Başkan konuşması gerçekleştirecek!

...Danıştay 10. Dairesi Ayasofya Camii’nin müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Danıştay’ın vereceği kararı beklediklerinin altını çizmişti. Danıştay kararını verdi. Ayasofya’nın camiiye dönüştürülmesinin önünde hukuki engel kalmadı. Gözler şimdi Başkan Erdoğan’da. Başkan Erdoğan’ın bugün saat 20.53’te millete sesleneceği öğrenildi. Başkan Erdoğan’ın yapacağı konuşma merakla bekleniyor…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:25 Son Güncelleme: 10.7.2020 17:07 ABONE OL
SON DAKİKA! Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararının ardından Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek!

Son dakika... Milyonlarca müslümanın gözü Ayasofya'nın müzeye çevrildiği kararın kaldırılması beklenen Danıştay kararındaydı. Karar açıklandı ve Ayasofya resmen ibadete açılıyor. Nefeslerin tutulduğu karar saat 16.00 itibarıyla açıkladı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı kabul ederek Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını onayladı.

BAŞKAN ERDOĞAN 20:53'DE MİLLETE SESLENECEK

Kararın ardından tüm gözler bu sefer Başkan Erdoğan'a çevrildi. Merakları gideren isim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın bugün saat 20:53'de bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyurdu.

KARARIN ARDINDAN BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan kararın ardından sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" mesajı yayınladı.

SON DAKİKA... Danıştay Ayasofya kararını açıkladı! Ayasofya ibadete açılıyor

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SON DAKİKA! Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararının ardından Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek!
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