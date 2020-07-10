SON DAKİKA! Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararının ardından Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek!

Son dakika... Milyonlarca müslümanın gözü Ayasofya'nın müzeye çevrildiği kararın kaldırılması beklenen Danıştay kararındaydı. Karar açıklandı ve Ayasofya resmen ibadete açılıyor. Nefeslerin tutulduğu karar saat 16.00 itibarıyla açıkladı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı kabul ederek Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını onayladı.

BAŞKAN ERDOĞAN 20:53'DE MİLLETE SESLENECEK

Kararın ardından tüm gözler bu sefer Başkan Erdoğan'a çevrildi. Merakları gideren isim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın bugün saat 20:53'de bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyurdu.

KARARIN ARDINDAN BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan kararın ardından sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" mesajı yayınladı.