SON DAKİKA... Danıştay'ın Ayasofya kararı için kritik gün! Ayasofya'nın ibadete açılması için geri sayım

3. Ayasofya'nın yapımında ahşap malzeme yerine güçlü, çevre şartlarına ve ateşe dayanıklı olduğu için tuğla kullanıldı.

Yapımı için farklı memleketlerden taşlar ve mermerler gönderildi

I. Justinianus, idaresindeki vali ve krallardan, bu büyük kilisenin yapılması için kendi memleketlerinde bulunan harabelerden en güzel malzemeleri göndermelerini istedi.