Ayasofya'nın kaderi belli oluyor camii mi, müze mi olacak? Karar günü... | Video
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Türkiye ve İslam dünyasının gözü kulağı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya için Danıştay’dan gelecek müjdeye kilitlendi. 2 Temmuz’daki duruşmada tarafları dinleyen Danıştay 10. Dairesi’nin kararının bugün açıklanması bekleniyor. Daire, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederse, Ayasofya 86 yıl sonra yeniden cami olacak. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre Danıştay’ın verdiği kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor.