Ayasofya özlemi bitti

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline ilişkin Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin 2016'da açtığı davayı karara bağladı. 10. Daire, dün gerekçeli kararını açıkladı. Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oybirliğiyle iptal etti. Danıştay 10. Daire, hem uluslararası hukuk hem de ulusal hukuk yönünden değerlendirme yaptı.

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10. Daire, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'na ait Ayasofya Camii'nin vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğuna dikkat çekildi. Ayasofya'nın, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı ve tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu kaydedildi. Vakıf senedinin, hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğunun altı çizilerek, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği kaydedildi. 10. Daire, "Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uygunluk görülmemiştir" denildi. Kararda Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin 6. maddesi hükmünca Ayasofya kültürel ve doğal mirasının, Türkiye egemenliğine tam olarak saygı göstererek korunması gereken evrensel bir miras olduğu belirtildi.

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Bu arada Dünya Mirası Listesi'nde Ayasofya'nın dışında Selimiye, Divriği Ulu Cami, Süleymaniye, Sultan Ahmet, Şehzade Mehmet ve Zeyrek gibi halen cami olarak kullanılan tarihi eserlerin yer aldığı kaydedildi.





ERDOĞAN'DAN TARİHİ İMZA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararının açıklanmasının ardından Twitter hesabından "Hayırlı olsun" mesajını yazarak, Ayasofya Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını paylaştı. Erdoğan'ın imzaladığı 2729 sayılı kararda, Danıştay'ın kararı hatırlatılarak, "Ayasofya Camii yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" denildi. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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