CHP’li Zeydan Karalar koltuksuz kaldı

31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturan ve tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek bugüne kadar 2 bin 500 kişiden fazla işçinin işine son veren, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam koltuğu kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağı 2 milyon 750 bin lirayı tahsil edemeyen şirket tarafından haczedildi.Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayının 3'üncü meclis oturumuna başkanlık yapan Zeydan Karalar, "Bugün gündem dışı söz alıyorum" dedikten sonra "Şimdi belediyeye hacze geldiler. 2016 yılında parke işinden dolayı haciz işlemleri yapılıyor. Bugüne kadar parasını alamadığı için haciz işlemi gerçekleştiriyorlar. Makam odamı haczediyorlar" dedi.Meclisin ardından yediemin deposundan gelen hamallar Zeydan Karalar'ın makam odasına gitti. Eşyaları kamyonete bindirmek için hareket eden hamallar belediye görevlileri tarafından engellendi. Borcu ödemek için uğrayan belediye görevlileri ödeme yapamayınca hamallar harekete geçti. Hamallar, başkan Karalar'ın makam koltuğu ile birlikte toplantı yaptığı masa, sandalye, televizyon ve diğer malzemeleri taşıyarak kamyonetlere yüklediler. İki kamyonet eşyaları yediemin deposuna götürüldü.