Başkentin göbeğinde çağ dışı görüntüler! İstanbul’dan sonra Ankara da 90’lara döndü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylabağ Mahallesi sakinleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin mahalleye su verememesi nedeniyle susuzluk çilesi çekiyor. Şebeke suyu altyapısı olmasına rağmen mahalleye su verilemiyor. Mahalle sakinlerinin taleplerine karşılık ASKİ'nin cevabı, "Yerleşim yeri yüksek, su tüketimi fazla, bu yüzden su çıkmıyor" oldu. Uzun süredir yaşanan su sıkıntısı nedeniyle her evin kapısında ise bir tanker duruyor. Vatandaşlar ise tankerlerden bidon bidon evlerine su taşıyor. Salgın sürecinde susuzluğun çok zor olduğunu söyleyen mahalleli, "Yıl olmuş 2020. Bizim yaşadımığız çile bu. Yeter artık" diyor. 69 hanenin bulunduğu mahallede sadece sabah saatlerinde 1 saat boyunca su akıyor. Her sabah nöbet tutan mahalleli, suyun gelmesini dört gözle bekliyor.Mahalle sakinlerinden Tuğba Çetin, "Çamaşır makinesini çalıştıramıyorum. Haftada bir kere zor çalıştırıyoruz. Su gelirse sabahlara kadar bekliyoruz gelecek de dolacak diye. Çok mağdur ve perişanız" diye konuştu.Rahim Erceyiş ise, "ASKİ bir türlü su sorunumuzu çözemedi. Suyumu tankerle getirmekten bıktım artık. 21. yüzyılda yaşıyoruz, millet uzaya gidiyor bizim buraya yüksek diye su gelmiyormuş bu ne demek?" dedi. Abdullah Ülker de şöyle konuştu: "Aldatıyorlar, 'Depo yapacağız, motor takacağız' diye, Hep aynı cümleler. İlgilendikleri yok. Gölbaşı'na 5 kilometre uzaklıktayız. Başkentin göbeğindeyiz. Olacak iş mi? Bidonlarla su taşı taşı nereye kadar. Canımızdan bezdik."Mahalle sakinlerinden Hacı Çetin, "15 beş yıldır burada oturuyorum. Buradaki temel sorun mahallemize su akmıyor. Su ihtiyacımızı da depo olarak kullandığımız tankerlerden gideriyoruz. ASKİ'ye başvurduğumuzda aldığımız cevap, 'Orası yüksek, su çıkmıyor' oldu. Bu nasıl anlayış. 69 haneyi her gün aynı eziyeti çekmeye mahkum ediyorlar" dedi.