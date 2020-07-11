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'ye "Ayasofya hakkında konuşmayın" talimatı mı verildi?

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran ’nin Ayasofya kararı bir anda gündemi değiştirdi. Tarihi karar Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar konuşulmadık kıta kalmadı. Ancak kararın üzerinden saatler geçmesine rağmen ana muhalefet partisinden konu ile ilgili hiçbir ses çıkmadı. , Ayasofyanın ibadete açılması konusunda adeta sessizliğe büründü.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 17:00 Son Güncelleme: 11.7.2020 17:07 ABONE OL
CHP'ye Ayasofya hakkında konuşmayın talimatı mı verildi?

Liderlerden arka arkaya gelen açıklamalara rağmen CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor.

HİÇ BİRİNDEN SES ÇIKMADI

Dünyanın gündemine yerleşen konu hakkında Kılıçdaroğlu ne sosyal medyadan ne de farklı bir mecradan açıklama yaptı. Sadece Genel Başkan değil, İstanbul'u yöneten CHP'li İmamoğlu'ndan da kararla ilgili hiçbir ses çıkmaması dikkat çekti.

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İMAMOĞLU YUNAN GAZETECİYE KONUŞMUŞTU

İmamoğlu, daha önce bir Yunan gazetecinin sorusu üzerine, Ayasofya'nın camiye döndürülmesine gerek olmadığını söylemişti.

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"KONUŞMAYIN" TALİMATI MI VAR

Ayasofya konusunda "konuşmayın" talimatı alan CHP'lilerin sağ seçmenin tepkisi ile karşı karşıya kalmak istemediği düşünülüyor.

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NE OLMUŞTU?

Danıştay'ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmesiyle Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması sevinçle karşılanırken; MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süreçteki hassasiyeti için teşekkür etti.

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Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması için tebrik mesajları art arda geldi; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya Camii sessizliği ise halen devam ediyor

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CHP'ye "Ayasofya hakkında konuşmayın" talimatı mı verildi?
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