CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu neden Ayasofya Camii konusunda hala sessiz? | Video

Danıştay'ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmesiyle Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması sevinçle karşılanırken; MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süreçteki hassasiyeti için teşekkür etti. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması için tebrik mesajları art arda gelirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB BaşkanI Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya Camii sessizliği ise halen devam ediyor.