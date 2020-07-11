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'cü firari hainden skandal teklif: olsun

ve PKK'yı çıldırtan kararının ardından firari Fetöcüler İslama olan kinlerini kusuyor. Başkan Erdoğan'ın imzaladığı kararın ardından yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada müslümanlar sevinç gösterileri yapmaya başladı. Gelişmelerden rahatsız olanlar ise, hemen ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETO/ PDY) soruşturmasının firari sanığı Today's Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni , sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak "Ayasofya kiliseye dönüştürülmeliydi" dedi.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 19:41 Son Güncelleme: 11.7.2020 20:08 ABONE OL
FETÖ'cü firari hainden skandal teklif: Ayasofya kilise olsun

İslam ve müslümanlık maskesiyle insanların duygularını sömüren terör örgütü FETÖ, Ayasofya Camii için alınan kararın ardından harekete geçti. Milletimizi sevince boğan karardan rahatsızlık duyan teröristler, sosyal medya hesaplarından Ayasofya Camii ve imzalanan kararname için kin ve algı operasyonu yürütmeye başladı.

"Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir" diyen terörist Gülen'in elemanı (FETO/ PDY) soruşturmasının firari sanığı Bülent Keneş, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tamamen karşı olduğunu söyleyerek zihniyetini bir kez< daha="" belli="">

Ayasofya kararı FETÖ ve PKK’yı çıldırttı . CHP’ye konuşma yasağı geldi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer veren Keneş, daha da ileri giderek Ayasofya'nın kilise olmasını istedi.

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FETÖ'cü firari hainden skandal teklif: Ayasofya kilise olsun
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