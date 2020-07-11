FETÖ'cü firari hainden skandal teklif: Ayasofya kilise olsun

İslam ve müslümanlık maskesiyle insanların duygularını sömüren terör örgütü FETÖ, Ayasofya Camii için alınan kararın ardından harekete geçti. Milletimizi sevince boğan karardan rahatsızlık duyan teröristler, sosyal medya hesaplarından Ayasofya Camii ve imzalanan kararname için kin ve algı operasyonu yürütmeye başladı.

"Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir" diyen terörist Gülen'in elemanı (FETO/ PDY) soruşturmasının firari sanığı Bülent Keneş, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tamamen karşı olduğunu söyleyerek zihniyetini bir kez< daha="" belli="">

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer veren Keneş, daha da ileri giderek Ayasofya'nın kilise olmasını istedi.