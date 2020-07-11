İletişim Başkanlığından 15 Temmuz videosu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından #15TemmuzMehteri 'hashtag'iyle bir mesaj paylaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda Ayasofya önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşananlar hatırlatıldı.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı.

"O GÜN BUGÜNDÜR"

"O gün bugündür diye kahramanlar can verdi Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti"

Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..."

Video kısa sürede büyük beğeni topladı

İletişim Başkanlığı hazırladı: 15 Temmuz Mehteri | Video