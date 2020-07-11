SON DAKİKA: Türkiye'de güncel corona virüsü vaka sayısı ve son durum açıklandı! 10 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

Son dakika haberleri... Ülkemize ilişkin corona virüsü (Kovid-19) son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, 10 Temmuz Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 11 TEMMUZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Temmuz 2020 Cuma gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, günlük tabloyu da kamuoyuna duyurdu.
Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.
Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? Haberimizden, 10 Temmuz Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.
9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vaka sayılarına ilişkin değerlendirmeleri;
Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.
8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.
7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
6 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
5 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil.
4 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.
3 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.
2 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.
1 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz.