SON DAKİKA: Türkiye'de güncel corona virüsü vaka sayısı ve son durum açıklandı! 10 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

Son dakika haberleri... Ülkemize ilişkin corona virüsü (Kovid-19) son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, 10 Temmuz Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 11 TEMMUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Temmuz 2020 Cuma gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, günlük tabloyu da kamuoyuna duyurdu.

Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

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SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? Haberimizden, 10 Temmuz Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.