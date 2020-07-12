AK Partili Mehmet Özhaseki'den CHP'li Zeydan Karalar'a tepki: Bu durum olsa olsa iş bilmezlik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, belediyeciliğin zahmetli ve vatandaşa hizmet etmeyi dert edinenlerin işi olduğunu belirtti. AK Parti'li Özhaseki, şunları kaydetti:

BELEDİYECİLİK ALGI OYUNLARIYLA PRİM YAPMA YERİ DEĞİL: HİZMET ETME YERİDİR

"2014 yılında Seyhan Belediyesi'ni 30 milyon TL fazla para ile devralan mevcut CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, 140 milyon TL borçla bırakmıştı. Bugün ise 2019'da 2 milyar TL geliri olan Adana'yı yönetememiş makam odasının haczi ile gündeme gelmiştir. Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya konulmuş bir senaryodur. Böyle devasa bir geliri olan belediyeyi yönetememek, makam odasına kadar haczettirmek gerçekten büyük bir maharet ister. Mağduriyet edebiyatının arkasına sakladıkları iş bilmezliklerini bizler çok net görüyoruz. Milletimizin de gördüğünden kimsenin şüphesi olmasın. Belediyecilik algı oyunlarıyla prim yapma yeri değil; hizmet etme yeridir. Milletin aklıyla dalga geçmeye kalkanların sonu hüsrandır."