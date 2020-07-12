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haberi: Bakan bu fotoğrafla uyardı! "Bir dahaki karşılaşmamızda..."

haberi: Sağlık Bakanı gençleri corona virüse karşı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla uyardı. Bakan Koca, "Bu karede, salgına karşı ÖN PLANDA 5 KİŞİYİZ. Üç arkadaş, Koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar." dedi.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 14:08 Son Güncelleme: 12.7.2020 14:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca bu fotoğrafla uyardı! Bir dahaki karşılaşmamızda...

Son dakika haberi... Türkiye corona virüste normalleşme dönemine girerken, tedbirleri ise elden bırakmamaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı fotoğrafla gençleri corona salgınına karşı uyardı.

Bakan Koca, "Bu karede, salgına karşı ÖN PLANDA 5 KİŞİYİZ. Üç arkadaş, Koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar." dedi.

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Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca bu fotoğrafla uyardı! "Bir dahaki karşılaşmamızda..."
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