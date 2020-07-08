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Son Dakika: toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak! Yeni kararlar alınacak mı?

Her hafta gerçekleştirilen toplantısı başladı. Koronavirüs ile ilgili önlemlerin, vaka sayılarının ve alınması gereken yeni tedbirlerin konuşulduğu Bilim Kurulu toplantısında bu hafta yeni kararlar alınacak mı? Koronavirüs ile ilgili önemli konuların konuşulduğu toplantıda, vaka sayıları değerlendirilerek yeni kararlar alınıyor. Peki, bugün yeni kararlar alınacak mı? Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak. İşte merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 17:22 Son Güncelleme: 8.7.2020 17:31 ABONE OL
Son Dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak! Yeni kararlar alınacak mı?

Kurul üyeleriyle birlikte toplanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her hafta alınan yeni kararlar ile ilgili açıklama yapıyor. Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı başladı. Dr. Fahrettin Koca son günlerdeki vaka sayılarıyla ilgili maske hassasiyetine dikkat çekmişti. Zaman zaman açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyeleri ise, koronavirüste vaka sayılarının artması halinde yasakların geri gelebilme ihtimalini vurgulamışlardı. Peki, bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısında hangi kararlar alınacak? Yeni yasaklar gelecek mi? Vaka sayıları neyi ifade ediyor? Gözler, koronavirüsle ilgili tüm merak edilen konuların değerlendirildiği toplantıya çevrildi.

YENİ KARARLAR ALINACAK MI?

Video konferans yöntemi ile toplanan kurulda yurttaki son duruma ilişkin detaylar ele alınıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararlarla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadeledeki son durum görüşülecek. Vaka sayıları, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler, ilaç ve aşı çalışmalarının yanı sıra normalleşme sürecine uyum da değerlendirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki veriler doğrultusunda önlemler ele alınacak. Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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Son Dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak! Yeni kararlar alınacak mı?
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