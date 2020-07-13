2 imam 4 müezzin görev yapacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Ayasofya' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofya 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi. AHaber'de de değerlendirmelerde bulunan Erbaş, "24 Temmuz'dan itibaren ibadet yapmaya başladığımızda o resimlerin üzerini bir şekilde perdelemek ya da teknolojik imkanlardan yararlanarak ışıkla karartmak ve namazdan sonra da tekrar perdeyi açarak ya da o karartmayı kapatarak ziyaretçilerin müşahedesine sunmak şeklinde bir uygulama yapacağız" dedi. Ayasofya'ya yaptıkları ziyareti değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Restoratörlerden, mimarlardan, Diyanet İşleri Başkanımız ve ekibinden, hem de tarihçilerden oluşan bir ekiple içeride bir durum değerlendirmesi yaptık. UNESCO'dan da bir temsilcimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da son bir kez daha değerlendirip inşallah 24 Temmuz'da cuma namazına hazır hale getireceğiz" dedi Ayasofya Camisi'nin eski imamlarından emekli İstanbul Vaizi Mahmut Toptaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin konuştu. Topbaş, "Minareler ezana kavuştu, mihrap imama kavuştu. Yağmur bekleyen toprak gibi, rüzgar bekleyen bayrak gibi, süvari bekleyen kısrak gibi bekledik" dedi.AYASOFYA'NIN ibadete açılması kararının ardından vatandaşların Ayasofya önüne ziyareti devam ediyor. İçeri girişlerin yasak olduğu Ayasofya'nın önüne gelen vatandaşlar caminin önünde hatıra fotoğrafı çekiyor.