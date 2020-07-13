AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye bir daha Srebrenista olmasın kararlılığa sahiptir. Suriyeli kardeşlerimizi, Kobani'deki Kürt kardeşlerimizi topraklarımıza almasaydık onların da başına Sreberenista'aki katliamların benzeri gelecekti. Yaşanan acılar emsalsizdir Srebrenista yanarken benzerlerinin olmaması için bir tefekküre, siyasi eylem planına ihtiyaç olduğu açıktır.

Bir Fransız parlamenter Türkiye'yi Avrupa medeniyetinin düşmanı olarak tanımlıyor. Toplu mezarların Avrupa medeniyetinin neresine düştüğünü bu parlamentere hatırlatmak isterim. Suriye'den kaçan mülteci kardeşlerimiz Avrupa'ya gitseydi bütün aşırı sağcılar iktidara gelir, demokrasi adına hiçbir şey kalmazdı.

Türkiye Fransız parlamenterin küstahça tanımlamasının tam tersine, Türkiye bugün yapılanları yapmamış olsaydı ortada ne Avrupa medeniyeti ne de Avrupa demokrasisi kalırdı. Avrupa Parlamentosu'nun bu tip fanatiklerinin elinde kalması maalesef üzüntü verici.

Çok derinlerde 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'ya büyük acılar yaşatmış olan antimetizmin var olduğun görüyoruz. Bugün İslam, Türkiye, Erdoğan düşmanlarına sessiz kalanların yarın Avrupa değerlerini korumakta zorda kalacaklarına dair kendilirini uyarıyoruz. Yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacaklarından kuşkumuz yoktur.

Fransa'dan Libya politikasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye yönelik saldırıların sebebini biliyoruz. Orada bir oyun oynamaya çalıştılar. Kendilerine göre ince bize göre sinsi bir oyun oynamaya çalıştılar. Hafter'e verdikleri destek Libya halkına toplu mezar olarak gördü. Şimdi Cezayir'e yönelik yapmış oldukları bir jest işittik. Savaş ganimeti olarak el konulup, Fransa'ya götürülen Cezayirli mücahitlerin kafataslarını iade etmişler.

Cezayirli mücahitler bir direniş sembolü olmasın diye bunların kafataslarını Fransa'ya götürdüler, 170 yıl boyunca pespaye bir şekilde sergilediler. Bize göre ahlaksız bir jest olarak iade ediyorlar. Uyarılarımızın ne kadar doğru olduğu burada da ortaya çıkıyor. 170 yıl boyunca kendi toprağını savunan insanları defetmekten mahrum olan vahşi bir zihniyettir.

Vahşi zihniyetin Türkiye'ye eleştirileri kendilerine bu tarihi yaklaşımları hatırlatıyoruz. Her gelen özür dilemesi gerektiğini söylüyorlar ama yine aynısını yapıyorlar Libya'da. Burada Fransa'nın Türkiye'ye söyleyeceği hiçbir söz yok. Fransa Cumhurbaşkanı, Cunmhurbaşkanımızı hedef alarak oradaki toplu mezarların üstünü örtemez. Türkiye'nin bu konuda vereceği hiçbir hesap yoktur. Kendisinin sömürge geçmişiyle bir kez daha hesaplaşmasını hatırlatıyoruz.

SANAL ORTAMDAN ÇOCUK TİCARETİ İDDİALARI!

Sosyal medya hesaplarında gerçek midir, değil midir, bilmiyorum, yabancı alışveriş sitesinden kaçırılmış çocukların pazarlandığına dair gündem oldu. Pekçok anne bu konudaki kaygılarını ilettiler. Yabancı bir alışveriş sitesi, çocuk elbisesi 300 bine, 500 bine satılıyor. Bu kadar yüksek fiyattan satılır mı diyerekten birileri çocuk istismarına dair bir kanaate varmıştır.

Bu kayıp çocuklar Avrupa'da yara haline gelmiştir. İstanbul milletvekilimiz Serap Hanımefendinin, Avrupa'da kayıp ve mülteci, göçmen çocukların durumunu araştıran bir raporu vardır. Çok takdir görmüştür bu rapor. Bu rapora göre 20017-19 yılları arasında kayıp mülteci çocuk Almanya'da, İtalya'da, İsveç'te, Hollanda, İngiltere'de kayıp. Bunu defalarca sorduk, bu kadar güçlü istihbarata sahip olan devletlerin bu çocukları bulamaması hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Bu çocukları kimler kaçırıyor, organ mafyasıyla bir sonucu var mıdır?

Birtakım kayıpların hiç kaydedilmediği vurgulanmış. Avrupa'nın göbeğinde bu kadar çocuk kayıp, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmuşlar ama binleri aşan rakamlardaki çocuklar var, 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu çocuklar insanlık onuruna ve şerefine emanettir. Herkesin bu çocukların peşine düşmesi gerekmektedir.

Kovid-19'la ilgili Türkiye'ye dönük seyahat yasaklarını takip ediyoruz. Bunları hiçbirisinin sağlam bir gerekçesinin olmadığını söylemek isterim. Muglak devlet verilerinden bahsediliyor. Türkiye DSÖ ve diğer mekanizmalarla şeffaf bir ilişkiye sahiptir. Türkiye'ye dönük seyahat yasağı son derece yanlıştır. Türkiye'nin önlemler her bir misafirimizi korumaya yeterlidir. Bu yasakların objektif kriterlerle değerlendirilmesinin altını çiziyoruz.

Tarihimiz açısından hiçbir zaman unutmamız gereken 15 Temmuz işgal girişimi milletimizin topyekün direnişinin sembollerinden bir tanesidir. Milletin demokrasisine sahip çıkması, kadın, yaşlı, gençlerin işgal girişimine karşı sokaklara dökülmesi demokratik sistemlerde nadir görünen bir şeydir. Bütün örneklerine bakıldığında sahiplenilmiş demokrasi kavramı gözüyle bakıldığında 15 Temmuz dünyada demokrasi tarihini yeniden yazdıracak kadar şanlı bir direniştir.

Sahiplenilmiş, bedeli ödenmiş, hak edilmiş bir demokrasimiz var. O gün FETÖ'nün ülkemizi işgal etmesine, sapık bir dini rejim kurmasına bütün millet topyekün direnmiştir. Cumhurbaşkanımız, demokrasiye bağlı birimlerimiz, yargı mensuplarımız bu direnişi başka arkadaşlarımızla gerçekleştirmiştir. Emniyetimiz şehitler vermiştir, askeriyemiz büyük bir direniş göstermiştir.

Danıştay'ın verdiği karar ve Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile Ayasofya 86 yıl sonra yeniden açıldı. Ezan 16 Haziran 1950 yılında Menderes hükümeti tarafından özgürleştirilmişti. Büyük bir arzu ve beklenti Ayasofya ile ilgili milletimiz tarafından gündeme getiriliyordu.