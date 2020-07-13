Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ayasofya eleştirilerine sert yanıt | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ayasofya eleştirilerine sert yanıt | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ayasofya eleştirilerine sert yanıt | Video
13.07.2020 | 19:15

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK ve MKYK'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirenlere net yanıt veren Çelik, "Bu kararın çıkması kuşkusuz egemenlik haklarımızın doğal bir neticesidir. Türkiye kendi mülkiyetinde olan mekanın nasıl kullanacağına kendisi karar verir. Yabancı devletlerin eleştirilerini anlıyorum. Fakat Türkiye içinden yakışıksız eleştirileri söylemek isterim. Tutup da yabancı devletlerin argümanları üzerinden temellendirmelerin çok yakışıksız olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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