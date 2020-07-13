Ayasofya Camii'nde tarihi gün: 24 Temmuz! Ayasofya'da hazırlık süreci nasıl ilerleyecek? Detayları Erhan Afyoncu anlattı

Ayasofya'nın ibadete açılması için geri adım başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun da yer aldığı çok sayıda tarihçi ve uzman ismin bulunduğu heyet ile birlikte Ayasofya'da incelemelerde bulundu.

Ayasofya Camii'nde tarihi gün:24 Temmuz! Hazırlık süreci nasıl ilerleyecek? | Video

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ayasofya'daki incelemelerin ardından A haber'e önemli değerlendirmelerde bulundu. Afyoncu; heyette alanında uzman kişilerin hazırık sürecine ilişkin önerilerde bulunduğunu dile getirdi.

Afyooncu, "Burada bizim Ayasofya'da 481 yıllık bir bir geleneğimiz var. İbadetin nasıl yapıldığı, nerelerin kullanıldığı nerelerin kullanılmadığı yönünde. Ayasofya'da ilk Cuma namazının kılınması ardından tamamen ibadete açılması yönünde hummalı bir çalışma var. " ifadelerini kullandı.

İKONALAR VE FRESKLER İÇİN NASIL BİR ÇALIŞMA VAR?

Afyoncu yaptığı açıklamalarında; "Burada 481 yıl namaz kılındı. Zaman içinde farklı uygulamalar oldu ama genelde Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren 19.yüzyıla kadar burada ibadet edildi. Burada her şeyin kapatılmasına gerek yok. Bütün fresk ve mozaiklerin kapatılması diye bir şey tarihte olmamış günümüzde de olacağına inanmıyorum. Oradaki birçok fresk ve mozaik Osmanlı döneminde namaz kılamaya engel olarak görülmemiş. Oradaki namaz kılmaya engel durumları ilahiyatçılar kendi aralarında değerlendirecektir. Kapatma sınırlı olacaktır" dedi.

Papa Francis'in açıklamaları ile ilgili ise "Papa, Latin istilası sırasında Ayasofya'ya yapılanlar için acı çeksin" ifadelerini kullandı.

AYASOFYA İÇİN TARİHİ GÜN 24 TEMMUZ

Ayasofya'da 24 Temmuz günü kılınacak ilk namaz için hazırlıklar başladı.

Namaz sırasında tarihi yapıdaki ikonaların ışık oyunlarıyla karartılması veya perde sistemiyle kapatılması yöntemleri üzerinde duruluyor

Ayasofya'da ibadet konusunda Osmanlı seyahatnameleri didik didik edildi. Bunlara uygun olarak hangi katların nasıl kullanılacağı belirlenecek.

Camiye özel halı üretilecek. Abdest için şadırvanlardaki eksiklikler giderilecek. Ayakkabılar için bölmeler yapılacak. İleri teknoloji ses sistemi kurulacak

86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya'da ilk ibadet için hazırlıklar başladı. UNESCO Dünya Miras listesinde bulunan Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları dev yapı camiye dönüştürülürken aksamadan devam edecek. Türkiye'nin en iyi bilim insanlarından oluşan Ayasofya Bilim kurulu, tarihi yapının camiye dönüştürülmesi çalışmalarına da yardımcı olacak. Ayasofya'nın kuzey cephesinde bulunan iskele kaldırılmayacak. Kuzey cephesinin ardından mihrap kısmında çalışmalara devam edilecek. Yıllarca sürecek çalışmaların ardından iskele daha sonra güney cephesindeki çalışmalar için kullanılacak.

Osmanlı döneminde Ayasofya'yı ziyaret eden gezginlerin seyahatnameleri satır satır okundu. Osmanlı döneminde Ayasofya'da nasıl ibadet edildiği, hangi kısımların kullanıldığı üzerinde titiz bir çalışma yürütüldü. Üst katların sadece ziyaretçilere ayrılması konusu gündeme geldi. Her iki katın ibadete açılması ya da sadece alt katın ibadete açılıp, diğer kısımların yerli ve yabacı ziyaretçilerin Ayasofya'yı gezmeleri için ayrılması yönündeki görüşmeler devam ediyor.

Ayasofya'nın içinde dev yapıya zarar vermeyecek ileri teknoloji bir ses sistemi kullanılacak.

Ayasofya'nın girişinde bulunan bilet gişeleri ve turnikeler kaldırılacak. Cemaatin abdest almak için kullanacağı şadırvandaki eksikler giderilecek. İnsanların ayakkabılarını bırakması için giriş kısmına bölme ve dolaplar yerleştirilecek. Cami için sipariş verilen özel halı ibadet edilecek kısma yerleştirilecek. Bu alanda ve yukarı katlarda yerli ve yabancı ziyaretçiler için koridorlar oluşturulacak.

İkonalar içinde üç senaryo gündemde. İlk senaryoda ikonaların namaz saatlerinde ışık oyunları ile karartılması konuşuldu. İkinci senaryo ise Ayasofya içinde kurulacak özel bir düzenleme ile namaz saatlerinde ikonaların perde sistemi ile kapatılması oldu. Üçüncü ve son senaryoda ise ikonaların olduğu gibi bırakılması konusu tartışıldı.

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