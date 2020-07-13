Ayasofya Camii'nde tarihi gün:24 Temmuz! Hazırlık süreci nasıl ilerleyecek? | Video
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Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar Kurulu'nun Ayasofya kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'da ibadetin nasıl yapılacağı fresk ve mozaiklerin nasıl kapatılacağı merak konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun da aralarında bulunduğu heyet ile birlikte Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Ayasofya'da hazırlık süreci nasıl işleyecek? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak konuşan Prof. Dr. Erhan Afyoncu önemli açıklamalarda bulundu.