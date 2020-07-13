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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin İle görüştü

Başkan , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca ve ’deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değinildi. Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:03 Son Güncelleme: 13.7.2020 14:16 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin İle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değinildi.

Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin İle görüştü
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