Dördüncü yılında 15 temmuz ve FETÖ ile mücadele! 7 bin 376 sanık için karar verildi

b) FETÖ/PDY iade talepleri ile ilgili son durum:

1- İade talepleri: 105 ülkeden 807 FETÖ mensubunun iadesi talep edilmiştir. Bununla birlikte, aynı kişi hakkında birden fazla adli makam tarafından iade talebinde bulunulmuş olması veya aynı kişinin birden fazla ülkeden iadesinin talep edilmiş olması nedeniyle, 807 kişi hakkında iletilen toplam talep sayısı 856'dır. Bugüne kadar ABD'den 156, AB üyesi ülkelerden 257 FETÖ mensubunun iadesi istenmiştir. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 77 kişi hakkında Almanya'ya, 64 kişi hakkında Yunanistan'a ve 36 kişi hakkında Belçika'ya iletilmiştir. Bugüne kadar 2 iade talebimiz 2015 yılında Romanya tarafından kabul edilmiştir.