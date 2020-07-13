Dördüncü yılında 15 temmuz ve FETÖ ile mücadele! 7 bin 376 sanık için karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in asker yeşili ceketiyle sinyallerini verdiği ve 15 temmuz gecesi düğmesine bastığı hain darbe girişimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokaklara dökülen milletin topyekün direnişi ile başarısız oldu.
Bunun hemen ardından tüm devlet kademelerinde FETÖ temizliği ve 15 temmuz girişimine dahil olan hainlerin ayıklanması için yargı çalışmaları başladı. Üzerinden 4 yıl geçen 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ davalarında binlerce hain için karar verildi. İşte yargıda 4 yılda alınan FETÖ davaları ve sonuçları;
1- Yargıdan FETÖ/PDY Mensuplarının Arındırılması 10 Temmuz 2020 itibarıyla;
10 BİNDEN FAZLA İHRAÇ
3.932 hakim ve savcı, 6.084 personel FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildi. İhraç edilen 3.932 hakim ve savcıdan 23'ü, 31 Ağustos 2018'den sonra (OHAL dönemi sonrası) meslekten men edildi. 4 hakim ve savcı hakkındaki ihraç kararı ise henüz kesinleşmemiştir. İhraç edilen 6.084 personelden 41'i de 31 Ağustos 2018'den (OHAL dönemi sonrası) meslekten men edilmiştir.
289 DAVA VAR
Fiili Darbe Davaları a- İlk derece mahkemelerindeki davalar Türkiye genelinde 289 fiili darbe davası bulunmaktadır. Bu davalardan 275'i sonuçlanmış olup 14'ü halen devam etmekte. Darbe davalarının 57'si Ankara'da, 56'sı İstanbul'dadır.
275 DAVADA KARAR VERİLDİ
275 darbe davasında verilen kararlarda;
4 BİN FETÖ'CÜ HAPİS CEZASI ALDI
- 1.315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet,
- 1.217 sanığa müebbet,
- 1.598 sanığa süreli hapis cezası,
- 2.692 sanığa ise beraat,
- 554 sanığa ceza verilmesine yer olmadığı, olmak üzere toplam 7.376 kişi hakkında karar verilmiştir.
Devam eden 14 darbe davasında;
- 1.369 sanık bulunmakta olup bunlardan 605'i tutuklu, 544'ü adli kontrollü, 18'i yakalamalı, 202'si tutuksuz olarak yargılanmakta.
b) Karar verilmiş dosyaların istinaf ve temyiz durumu İstinaf yolu henüz tamamlanmamış 29 dava, İstinaf mahkemelerince bozulan 25 karar var.
207 dava dosyası ise temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiştir. Yargıtay incelemesine gelen davalardan; 50 karar onandı, 25 karar bozuldu, 132 karar ise halen temyizdedir.
Diğer FETÖ/PDY Soruşturma ve Kovuşturmaları FETÖ/PDY kapsamında; - 132.954 kişi hakkında 66.261 soruşturma dosyası, - 58.409 kişi hakkında 42.270 mahkeme dosyasında süreç devam ediyor.
TEMYİZ DOSYA SAYISI 32 BİN 455
İlk derece mahkemeleri ve Başsavcılıklar nezdinde toplamda 108.531 dosyada, 191.363 kişi hakkındaki soruşturma/kovuşturma devam ediyor. Temyiz ya da İstinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosya sayısı ise 32.455.
Yurt Dışına Kaçan FETÖ/PDY Mensupları Hakkındaki İade Dosyaları
ELEBAŞI HAKKINDA 7 İADE TALEBİ VAR
a) Fetullah Gülen hakkındaki iade dosyaları Gülen hakkında 7 iade talebi ABD makamlarına gönderildi. Bu taleplerle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, 27 suçtan iadesi istendi.
ABD'ye gönderilen iade talepleri; Tahşiye dosyası, Selam Tevhid/Kudüs Ordusu dosyası, 3 Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının örgüt mensuplarına verilmesi dosyası, FETÖ Çatı Davası dosyası, 15 Temmuz/Genelkurmay Karargahı Çatı Davası dosyası, Cumhurbaşkanına Suikast Teşebbüsü dosyası, 15 Temmuz/İstanbul dosyası.
b) FETÖ/PDY iade talepleri ile ilgili son durum:
1- İade talepleri: 105 ülkeden 807 FETÖ mensubunun iadesi talep edilmiştir. Bununla birlikte, aynı kişi hakkında birden fazla adli makam tarafından iade talebinde bulunulmuş olması veya aynı kişinin birden fazla ülkeden iadesinin talep edilmiş olması nedeniyle, 807 kişi hakkında iletilen toplam talep sayısı 856'dır. Bugüne kadar ABD'den 156, AB üyesi ülkelerden 257 FETÖ mensubunun iadesi istenmiştir. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 77 kişi hakkında Almanya'ya, 64 kişi hakkında Yunanistan'a ve 36 kişi hakkında Belçika'ya iletilmiştir. Bugüne kadar 2 iade talebimiz 2015 yılında Romanya tarafından kabul edilmiştir.
2- Kırmızı bülten talepleri: 596 Kırmızı Bülten talebi İçişleri Bakanlığı Interpol Daire Başkanlığına iletilmiştir. Bununla birlikte, FETÖ mensuplarına ilişkin halihazırda kabul edilen Kırmızı Bülten talebi yoktur.
3- Geçici tutuklama talepleri: 163 kişi hakkında 56 farklı ülkeye geçici tutuklama talebi gönderilmiştir.
4- Sınır dışı edilme: 10 Temmuz 2020 tarihli bilgiler kapsamında, 27 ülkeden toplam 116 FETÖ mensubunun ülkemize sınır dışı edildiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak 10 Temmuz 2020 itibarıyla; Hakkındaki iade talebi kabul edilenler (2) ve sınır dışı edilenler (116) birlikte değerlendirildiğinde, ülkemize getirilmesi sağlanan FETÖ yönetici ve üye sayısı toplam 118'dir