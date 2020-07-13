15 Temmuz darbe girişimi davaları ceza bilançosu... Hangi iddianameler hazırlandı, ne kararlar verildi? | Video

Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in asker yeşili ceketiyle sinyallerini verdiği ve 15 Temmuz gecesi düğmesine bastığı hain darbe girişimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokaklara dökülen milletin topyekün direnişi ile başarısız oldu. Bunun hemen ardından tüm devlet kademelerinde FETÖ temizliği ve 15 temmuz girişimine dahil olan hainlerin ayıklanması için yargı çalışmaları başladı. Üzerinden 4 yıl geçen 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ davalarında binlerce hain için karar verildi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Avukat Mehmet Alagöz önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte yargıda 4 yılda alınan FETÖ davaları ve sonuçları...