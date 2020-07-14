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Son dakika: 'den CHP'ye 'AYASOFYA' tepkisi: Utanç verici...

sözcüsü CHP'den gelen "Ayasofya yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı" açıklamasına tepki gösterdi. Çelik "Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var" dedi ve ekledi "Mutasyona uğrayan bir zihniyetle karşı karşıyayız...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:45 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:48 ABONE OL
Son dakika: AK Parti'den CHP'ye 'AYASOFYA' tepkisi: Utanç verici...

İşte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan öne çıkanlar;

"EN UTANÇ VERİCİ SÖZLER CHP'DEN GELDİ"

Ayasofya'nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP'den geldi... CHP "Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı" dedi.

"BU MİLLET HUSUMET BESLEMEKTİR"

Ayasofya Camii kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı. Bu açıklamayı yapan zihniyet "Ayasofya Camii açılmasın" diyemediği için bu beceriksiz ve utanç verici takiyye cümlesini kurmuş.
Türk siyasi hayatı için açıklayıcı bir şifredir: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.

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"MUTASYONA UĞRAMIŞ BİR ZİHNİYET"

Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Diktatörlük ve ikiyüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. "Ayasofya açılmasın" diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle "yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukunu yıktınız" diyor.

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Son dakika: AK Parti'den CHP'ye 'AYASOFYA' tepkisi: Utanç verici...
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