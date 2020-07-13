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'li Öztrak'tan skandal yorumu! 'i yok saydınız

Danıştay'ın kararıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Türk halkının hasretle beklediği açılışın ardından, ilk tepki yurt dışından gelmişti. Ancak muhalefetten de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili skandal açıklamalar geliyor. Son olarak 'li , 'Ayasofya'yı açarak 'i yok saydınız' diyerek skandal bir açıklamaya imza attı. İşte CHP'li Öztrak'ın o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 23:29 Son Güncelleme: 13.7.2020 23:30 ABONE OL
CHP'li Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu! Cumhuriyet'i yok saydınız

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılması kararını yorumlayan Faik Öztrak, "Ayasofya'yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız." diyerek skandal imza attı.

CHP’li Faik Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu | Video

"YIKILMIŞ OSMANLI'NIN..."
Öztrak, "Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı." dedi.

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CHP'li Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu! Cumhuriyet'i yok saydınız
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