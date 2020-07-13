CHP'li Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu! Cumhuriyet'i yok saydınız

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılması kararını yorumlayan Faik Öztrak, "Ayasofya'yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız." diyerek skandal imza attı.

CHP’li Faik Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu | Video

"YIKILMIŞ OSMANLI'NIN..."

Öztrak, "Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı." dedi.