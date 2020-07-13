Video Haber CHP’li Faik Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu | Video

CHP’li Faik Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu | Video

CHP’li Faik Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu | Video
13.07.2020 | 23:20

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Danıştay'ın verdiği tarihi kararla Ayasosfya'da ibadet hasreti sona erdi. Karar tüm Türkiye'de sevinçle karşılanırken, CHP ise sonunda gerçek yüzünü gösterdi. Milletin sevincine hiç zaman ortak olmayan CHP’nin sözcüsü Faik Öztrak, “Ayasofya’yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız.” diyerek tepki çeken ifadeler kullandı.

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılması kararını yorumlayan Faik Öztrak, "Ayasofya'yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız." diyerek skandal imza attı.

"YIKILMIŞ OSMANLI'NIN..."

Öztrak, "Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı." dedi.

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